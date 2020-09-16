В Армении основательно реконструируются восемь старших школ

В результате экономии и перераспределения в бюджете Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2020 год восемь школ страны основательно реконструируются.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 16 сентября сказал министр НОКС Араик Арутюнян.

“Капитальные строительные работы, осуществляемые по программам министерства, возросли в десятки раз. В плане суммы есть увеличение, но число проектов беспрецедентно. На данный момент основательно реконструируются восемь старших школ. Процесс осуществляется довольно быстрыми темпами”, - сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что за время его руководства в 60 общинах Армении открылось 60 дошкольных учреждений. По словам министра, это связано с программным положением правительства, согласно которому до 2023 года около 70% детей в возрасте от 3 до 6 лет должны посещать дошкольные учебные заведения.

Араик Арутюнян сообщил, что скоро начнется строительство 22 школ. Он подчеркнул, что и в следующем году планируется строительство около 15 школ в ряде общин. “За 30 лет истории Армении не было таких темпов строительства школ и детских садов”, - заверил Арутюнян.

Министр напомнил, что в 2016 году на строительство школ было выделено 976 млн драмов, в 2017 году - 1 млрд 395 млн драмов. Предыдущее правительство непонятным образом снизило эту сумму до 1 млрд 100 млн драмов, из-за чего замедлилось строительство школ, но в 2019 году уже было выделено 1 млрд 425 млн драмов. В этом году выделено 1 миллиард 914 миллионов драмов. Мы уже потратили большую часть денег. В этом году на строительство школ из государственных средств дополнительно будет выделено еще 800 миллионов драмов”, - подчеркнул Араик Арутюнян.