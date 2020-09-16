Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"РФПИ продаст 100 миллионов доз вакцины от коронавируса фармацевтической компании из Индии", - сказал он.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.