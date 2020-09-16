Католикос Всех Армян установит День благословения юристов

Католикос Всех Армян Гарегин II 16 сентября принял делегацию под руководством генерального прокурора Армении Артура Давтяна. В составе делегации были председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян и председатель Палаты адвокатов Армени Ара Зограбян. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Целью визита к Католикосу Всех армян была просьба об установлении Дня благословения юристов. Гости, подчеркнув важную роль армянской церкви в истории нашего народа и в жизни каждого человека, представили необходимость установления Дня благословения также и для юристов, что в значительной степени должно способствовать выполнению их профессионального долга. Было отмечено, что Церковь - это то место, под эгидой которого все сплачиваются, следовательно, наличие такого дня, объединяющего юристов, может стать прекрасным поводом для профессиональной солидарности, отражения права и морали в правосудии посредством различных мероприятий.

Католикос Всех Армян приветствовал присутствующих и высоко оценил их инициативу. Его Святейшество подтвердил, что установление подобных Дней со стороны Церкви приводит специалистов разных сфер к размышлениям о служении нации и Родине, о пройденном пути и к переоценке усыновленных принципов, поскольку они несут ответственность не только перед обществом, но и, в первую очередь, перед Богом.

Говоря о правосудии, армянский патриарх подчеркнул, что это та миссия, которая имеет важный Завет и Совет, коснулся также святых истоков права и справедливости и морального восприятия. Католикос Всех Армян также говорил о важной миссии присутствующих в жизни общества, подтвердив, что в служении нужно руководствоваться справедливым применением Закона, но и с пониманием гуманизма и милосердия, преподанного Св. Книгой, не искажать человеческие жизни, а приводить виновного в обращение, останавливать на его пути и утверждать в богобоязненном добром призвании.

Верховный Патриарх призвал следовать и исполнять волю Бога и рассматривать результат своей работы как подтверждение добра.