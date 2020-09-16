Управление и популяризация искусства: в Гюмри состоится интересный семинар

Чтобы творческую работу представителей и структур сферы культуры сделать более эффективной, 17 сентября, в 14: 00 в Гюмрийском филиале Государственной консерватории им. Комитаса состоится семинар “Управление и популяризация искусства”.

Как передает Арменпресс, на семинаре будут обсуждены те важные положения и инструменты, которые помогают структурам и представителям сферы культуры делать творческий процесс и его продвижение более эффективным, и по возможности обеспечивают большую популярность культурным проектам и мероприятиям, доводя их до широких слоев общества.

Семинар проведут PR-специалист, журналист сферы культуры Роза Григорян и творческий руководитель сети центров саморазвития “Лофт”, музыкант Алекс Мирзоян. Он организован Гюмрийским филиалом Государственной консерватории им. Комитаса в сотрудничестве с Национальным центром камерной музыки и Центром саморазвития “Лофт”. Ранее при участии этих же докладчиков был проведен онлайн-семинар на тему “Освещение классической сферы в СМИ”.