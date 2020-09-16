В ЕК заявили, что ведущие международные институты впадают в паралич

Ведущие международные институты, такие как Всемирная торговая организация, ООН и Всемирная организация здравоохранения, "впадают в паралич и нуждаются в реформировании". Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее словам, эти институты должны быть сильными, чтобы решать глобальные кризисы, конфликты и вызовы. "Для этого они нуждаются в реформировании", - добавила она.