Ванадзорский драматический театр показал спектакль по мотивам произведения “Яблоневый сад”

На днях в Доме-музее Степана Зоряна состоялась премьера спектакля по мотивам произведения прозаика “Яблоневый сад” в постановке художественного руководителя Ванадзорского государственного драматического театра им. Ованеса Абеляна, народного артиста Армении Ваге Шахвердяна.

Как передает Арменпресс, в роли Брата Мартина был народный артист Армении Акоп Азизян, в роли Нунуфар - одна из ведущих актрис театра - Армине Вермишян.

Идея спектакля родилась случайно, когда Ваге Шахвердян и заведующий литературной частью театра Самвел Халатян искали подходящее место для показа предыдущего спектакля “Фунт сердца”, премьера которого состоялась совсем недавно, 8 августа, в рамках фестиваля “Арммоно”. В саду Зоряна родилась идея - преподнести зрителю произведение писателя в его же саду. Получив соответствующие разрешения от администрации общины и дирекции музея, творческая группа начала работы, в результате был создан спектакль с интересными решениями, который стоит посмотреть. Все билеты на премьеру были проданы еще в августе.