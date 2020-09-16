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Ванадзорский драматический театр показал спектакль по мотивам произведения “Яблоневый сад”

Ванадзорский драматический театр показал спектакль по мотивам произведения “Яблоневый сад”

На днях в Доме-музее Степана Зоряна состоялась премьера спектакля по мотивам произведения прозаика “Яблоневый сад” в постановке художественного руководителя Ванадзорского государственного драматического театра им. Ованеса Абеляна, народного артиста Армении Ваге Шахвердяна.

Как передает Арменпресс, в роли Брата Мартина был народный артист Армении Акоп Азизян,  в роли Нунуфар - одна из ведущих актрис театра - Армине Вермишян.

Идея спектакля родилась случайно, когда Ваге Шахвердян и заведующий литературной частью театра Самвел Халатян искали подходящее место для показа предыдущего спектакля “Фунт сердца”, премьера которого состоялась совсем недавно, 8 августа, в рамках фестиваля “Арммоно”. В саду Зоряна родилась идея - преподнести зрителю произведение писателя в его же саду. Получив соответствующие разрешения от администрации общины и дирекции музея, творческая группа начала работы, в результате был создан спектакль с интересными решениями, который стоит посмотреть. Все билеты на премьеру были проданы еще в августе.


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