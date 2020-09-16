Национальный киноцентр в 2020 году реализует 45 проектов

Национальный киноцентр Армении в 2020 году воплотит в жизнь 45 кинопроектов. 24 из них являются дебютными.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 16 сентября сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“В результате применения нового регламента “О проведении конкурсов и финансировании проектов фильмов Национального киноцентра” кинопроизводители получили возможность финансирования от начала кинопроекта до его конца. Для сравнения должен напомнить, что в 2018 году было произведено 16 кинопроектов, из которых 7 дебютных, в 2019 году было произведено 46 кинопроектов, из которых 19 дебютных, а в 2020 году получили поддержку и в процессе находятся 45 кинопроектов, из которых 24 дебютных”, - подчеркнул министр.

Касаясь культурных инициатив, осуществленных при содействии Министерства, Арутюнян сказал, что в сфере было проведено множество мероприятий, осуществлены программы, перечисление которых позволяет сказать, что за прошедшие два года были серьезные успехи.

По словам министра, эти проекты - образовательно-культурная программа “Класс”, театральная, образовательная программа “Классика плюс класс”, абонементная программа, программа “Твое искусство в школе”. В этом году стартует также и программа “Твоя наука в школе”. Вышеуказанные программы привлекли внимание и наших международных партнеров”, - заключил министр.