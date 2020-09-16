Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране

Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17 сентября, когда будет отмечаться 38-я годовщина выхода фильма на экраны, сообщает Digital Spy.

На фотографии-анонсе видно, что все участники благотворительного онлайн-проекта, организатором которого выступил Шон Пенн, сидят каждый у себя дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В чтениях также задействованы Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэттью Макконахи, Шайа Лабаф и другие актеры.

Посмотреть запись можно будет в Facebook.

Пока непонятно, кого именно играют Брэд Питт и Дженнифер Энистон. В оригинальном фильме они не снимались.

Предыдущий раз актеры, которые были супругами с 2000 по 2005, появлялись на экране в 2001 году – Брэд Питт сыграл в одной из серий шоу "Друзья", а "вживую" их видели вместе в январе 2020 года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.