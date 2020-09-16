Нетаньяху заявил, что радикалы из Газы пытаются помешать миру с арабскими странами

Палестинские радикалы из сектора Газа начали запускать ракеты по Израилю во время церемонии подписания мирных соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном во вторник в Вашингтоне с тем, чтобы предотвратить мир еврейского государства с этими странами. С таким заявлением выступил в среду перед вылетом из Вашингтона в Тель-Авив израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Я не удивлен тем, что палестинские террористы начали обстреливать ракетами Израиль прямо во время этой исторической церемонии. Они (палестинские радикалы - прим. ТАСС) хотят предотвратить мир (Израиля и стран региона - прим. ТАСС), но у них этого не получится", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно распространенному пресс-службой Белого дома тексту соглашения, Израиль и ОАЭ намерены открыть посольства "настолько быстро, насколько это практически выполнимо". Стороны планируют наладить прямое регулярное пассажирское авиасообщение, а также развивать сотрудничество в области туризма. В повестке значатся соглашения в сферах инвестиций, торговли и инноваций, здравоохранения, науки, спорта, энергетики и образования. Аналогичных договоренностей достигли Израиль и Бахрейн.