Президент Армении поздравил президента Мексики с Днем независимости
11:20, 16 Сентябрь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян по случаю национального праздника - Дня независимости направил президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения заинтересована в углублении и расширении многослойного сотрудничества с Мексикой.
Президент Республики пожелал Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Мексики - мира и благоденствия.
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