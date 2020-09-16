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Президент Армении поздравил президента Мексики с Днем независимости

Президент Армении поздравил президента Мексики с Днем независимости

Президент Армении Армен Саркисян по случаю национального праздника - Дня независимости направил президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения заинтересована в углублении и расширении многослойного сотрудничества с Мексикой.

Президент Республики пожелал Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Мексики - мира и благоденствия.


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