Премьер-министр Армении направил президенту Мексики поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Соединенных Штатов Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное послание. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Мексики с Днем независимости Соединенных Штатов Мексики. Желаю Вам здоровья и новых достижений, а народу Мексики - мира и процветания.

Надеюсь, что в ближайшем будущем нам удастся совместными усилиями, во благо наших народов, еще больше укрепить армяно-мексиканское сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес”.