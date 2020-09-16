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Премьер-министр Армении направил президенту Мексики поздравительное послание

Премьер-министр Армении направил президенту Мексики поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Соединенных Штатов Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное послание. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Мексики с Днем независимости Соединенных Штатов Мексики. Желаю Вам здоровья и новых достижений, а народу Мексики - мира и процветания.

Надеюсь, что в ближайшем будущем нам удастся совместными усилиями, во благо наших народов, еще больше укрепить армяно-мексиканское сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес”.


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