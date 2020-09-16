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Два человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

Два человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

По меньшей мере два мирных жителя погибли, 12 получили ранения при подрыве мотоцикла в афганской провинции Тахар на северо-востоке республики. Об этом в среду со ссылкой на полицию сообщил телеканал Tolo news.

По его сведениям, после срабатывания закрепленного на мотоцикле самодельного взрывного устройства взорвалось несколько газовых баллонов. Повреждены здания ряда магазинов, расположенных неподалеку от места взрыва,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другие подробности не приводятся.


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