Состоялось третье заседание Совета по торговле и инвестициям Армения - США

15 сентября состоялось третье онлайн-заседание Совместного совета по торговле и инвестициям Армения - США. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес для Республики Армения и США. Они касались технических барьеров в торговле, программы GSP, предоставляемых Армении со стороны США льгот, санитарных и фитосанитарных требований по импорту в США, переговоров в рамках ВТО, сотрудничества в сфере торговой дипломатии, а также возможных направлений отраслевого сотрудничества в связи с COVID-19 и др.

На третьем заседании Совета по торговле и инвестициям Армения - США с армянской стороны председательствовал заместитель министра экономики Армении Варос Симонян, а с американской стороны - заместитель торгового представителя США Дэниел Мулани.

В работе заседания совета приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян и чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси.

С армянской стороны в заседании также приняли участие ответственные сотрудники министерств экономики, иностранных дел, труда и социальных вопросов, правительства, Центрального банка, а также Инспекционного органа здравоохранения и труда.

Совместный совет по торговле и инвестициям Армения - США основан в 2015 году, согласно рамочному соглашению о торговле и инвестициях, подписанному 7 мая между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки с целью укрепления и дальнейшего углубления армяно-американского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выявления препятствий, расширения и диверсификации между сторонами торговли товарами и услугами.

Товарооборот республики Армения с Соединенными Штатами в 2019 году составил 334.23 млн долларов США, что по сравнению с прошлым годом было больше на 47.8% (в 2018 году - 226.06 млн долларов США). В 2019 году экспорт из Республики Армения в Соединенные Штаты составил 53,91 млн долларов США, что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 13,1% (в 2018 году -47,68 млн долларов США). В 2019 году импорт из США в Республику Армения по признаку страны происхождения составил 280,3 млн. долларов США, что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 57,1% (в 2018 году - 178,39 млн. долларов США).

Основными товарами, имеющими максимальную таможенную стоимость, экспортированными из Армении в США в 2019 году, были: алюминиевая фольга, бриллианты, отходы и лом меди, алкогольные напитки, ювелирные изделия, консервированные фрукты, орехи, ягоды.

В 2019 году из США в Республику Армения в основном были импортированы следующие виды товаров: легковые автомобили, медицинское оборудование, искусственная проволока, мясо домашней птицы и мясопродукты, медикаменты.