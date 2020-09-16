Экспорт овец и коз из Армении вырос на 256%

Премьер-министр Армении Никол Пашинян овцеводство считает одной из перспективных отраслей сельского хозяйства и продолжает представлять хорошие экономические новости на фоне экономических сложностей вследствие эпидемии. В этот раз положительная динамика касается экспорта овец и коз. Экспорт овец и коз из Армении в январе - июле 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 256%. Экспортировано около 41 000 голов мелкого рогатого скота, в общей сложности почти на 3,4 млн долларов.

“Этот рост является прямым результатом ряда шагов, предпринятых правительством, и экспорт мелкого рогатого скота приносит пользу многим хозяйствующим субъектам, которые прислушались к моим призывам выращивать овец.

Продолжаю утверждать, что это одна из перспективных ветвей нашего сельского хозяйства, которая также может стать очень эффективным инструментом преодоления нищеты, если, конечно, сельчане в наших селах проявят желание объединить силы, создать крестьянские кооперативы и воспользоваться возможностями, предоставленными правительством.

Мы всячески будем поощрять, чтобы это произошло”, - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр Пашинян.

Из Армении овец экспортируют в Иран, в Объединенные Арабские Эмираты и в другие страны.