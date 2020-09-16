“Тоттенхэм” желает приобрести Бэйла

Английский “Тоттенхэм” попытается приобрести Гарета Бэйла.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает “ESPN”. Переговоры с Бэйлом ведет главный тренер “Тоттенхэма” Жозе Моуринью. Он потребовал от руководства клуба купить нападающего, во что бы это не обошлось.

Ранее стало известно, что нападающий мадридского “Реала” Гарет Бэйл хочет покинуть клуб. Бэйл хочет вновь оказаться в основном составе и получить больше игрового времени, что ему не удавалось, поэтому он хочет покинуть “королевский клуб”. Руководство мадридского “Реала” намерено досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом.

Подготовила Варвара Айрапетян