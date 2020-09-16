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Болельщики будут присутствовать на матчах Бундеслиги

Болельщики будут присутствовать на матчах Бундеслиги

На матчах немецкой Бундеслиги будут болельщики, хотя и в малом количестве.

Как передает Арменпресс, об этом пишет “Bild”. Правительство Германии разрешило болельщикам присутствовать на матчах разных дивизионов Бундеслиги, однако их число не должно превышать 20 процентов мест на стадионе.

Сезон чемпионата Германии по футболу 2020/2021 начнется 18 сентября. С 11-го по 14-е сентября состоятся первые матчи розыгрыша Кубка Германии. В этом году сократится зимний отдых Бундеслиги.

Подготовила Варвара Айрапетян


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