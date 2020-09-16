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Аронян - один из лидеров турнира “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”

Аронян - один из лидеров турнира “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян начал выступления в онлайн-турнире “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”.

Как передает Арменпресс, после первых трех туров Аронян в числе лидеров. Армянский гроссмейстер в начале турнира одержал победы над Алиреза Фируджем, затем Александром Грищуком. Третью партию с Яном Непомнящим он завершил вничью.

Левон Аронян и Пентала Харикришна с 5 очками лидируют в турнире.

В турнире кроме Ароняна участвуют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффрин Сьон, Алиреза Фируджа и Пентала Харикришна.

Призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов США. Победитель получит 50 000 долларов США.

Подготовила Варвара Айрапетян


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