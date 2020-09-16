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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Герой или избранник

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Герой или избранник

День 16 сентября  1976 года потряс не только ереванцев, но многих граждан Советского Союза.  Шаварш Карапетян устанавливал рекорд ныряльщика вовсе не в бассейне, а в Ереванском озере,   при помощи брата Камо, вынося на берег людей, оказавшихся в затонувшем автобусе. И неужели Шаварш оказался ближе всех? Дело не в этом. Шарваш, действительно, по воле судьбы, в тот момент вместе с братом был близок к месту происшествия. Они занимались спортивным бегом. Но важно не только оказаться близко, но и быть готовым, всегда быть готовым, чего не скажешь о соответствующих органах. В чрезвычайных ситуациях они должны были быть готовы к действиям больше, чем любой гражданин, поскольку готовность гражданина непредсказуема в плане профессионализма. Между тем в это время на место аварии доставлялись акваланги, в балонах которых отсутствовал воздух, а это уже была не случайность, а, мягко говоря, служебная халатность, которая стоила многих жизней. Шаварш жалел, что не смог сделать большего, жалел, поскольку в аварийном троллейбусе было 92 пассажира, а он успел спасти 20-го и думал, что мог бы сделать больше, если бы акваланги действовали. Но почему только акваланги или только он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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