Газета “Айастани Анрапетутюн”: Продолжается изоляция Турции

“Напряженность между Грецией и Турцией за последнее время возросла настолько, что даже не исключалась вероятность военного столкновения. Накануне стало известно, что турецкие разведывательные корабли были выведены из греческих территориальных вод и уже вернулись в порт Анталии. По представлению турецкой стороны, срок работы судов “Oruj Reis” и сопровождающих его “Ataman” и “Cingizhan” уже истек, и они вернулись лишь по этой причине.

“Это свидетельствует о том, что Турция сделала шаг в направлении снижения напряженности. Конечно, это не означает, что конфликт завершен, потому что турки продолжают предъявлять требования греческой стороне. Думаю, Греция не пойдет на уступки. Когда мы оцениваем поведение Турции в международных отношениях, конфликтах, создается впечатление, что Эрдоган намеренно усиливает напряженность, чтобы заставлять других идти на уступки”, - сказал директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн”.

Тем не менее, не исключено, что греко-турецкая напряженность в какой-то момент настолько возрастет, что приведет к военным действиям. Здесь очень важны красные линии. Если стороны перейдут их, это приведет к военным действиям. Пока они не пересекли красные линии. Красная линия для Греции - остров Крит. Если турецкие военные корабли больше приблизятся к Криту, то в этом случае возможны и военные действия”, - отметил Сафрастян”.

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