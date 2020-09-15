Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Лавров призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Навальным. При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению.