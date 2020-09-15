Президент Арцаха принял депутатов фракции «Справедивость» НС

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 сентября принял депутатов фракции «Справедивость» Национального Собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян высоко оценил уровень взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, подчеркнув, что в этом деле важную роль играют все фракции, представленные в парламенте республики.

В ходе встречи члены фракции представили президенту волнующие их вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности страны, равно как и внешних и внутренних угроз.

Во встрече принял участие также председатель Национального собрания Артур Товмасян.