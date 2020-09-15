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Президент Арцаха принял депутатов фракции «Справедивость» НС

Президент Арцаха принял депутатов фракции «Справедивость» НС

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 сентября принял депутатов фракции «Справедивость» Национального Собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян высоко оценил уровень взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, подчеркнув, что в этом деле важную роль играют все фракции, представленные в парламенте республики.

В ходе встречи члены фракции представили президенту волнующие их вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности страны, равно как и внешних и внутренних угроз.

Во встрече принял участие также председатель Национального собрания Артур Товмасян.


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