Президент Украины прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального и ожидает подробной информации об этой ситуации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Вене.

"Действительно, здесь у нас общее мнение по поводу ситуации с господином Навальным, и мы все осуждаем покушение на господина Навального. И весь мир, мне кажется, не только мы, ждет больше деталей по поводу этого покушения", - отметил президент Украины.

Зеленский надеется, что такие детали появятся в ближайшее время.