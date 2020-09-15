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ВВП Армении снизится на 4%: АБР

ВВП Армении снизится на 4%: АБР

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что ВВП Армении в 2020 году вместо ранее прогнозируемых 3,5% снизится на 4%. Как сообщили Арменпресс в миссии АБР в Армении, банк прогнозирует рост ВВП Армении на 3,5% к 2021 году.

Согласно отчету, опубликованному сегодня Азиатским банком развития, развивающиеся азиатские экономики будут сокращаться впервые почти за шесть десятилетий в этом году, но восстановление возобновится в следующем году, когда регион начнет восстанавливаться после разрушительного экономического спада (COVID-19).

Ожидается, что рост ВВП в Армении увеличится, достигнув 3,5% в 2021 году. В условиях COVID-19 экономический рост в 7%, зарегистрированный в Армении год назад, прекратился, снизившись на 5,7% в первой половине этого года.

Влияние COVID-19 на экономику Армении еще предстоит полностью оценить, но к концу 2020 года ожидается глобальный шок COVID-19, который приведет к дальнейшему ослаблению торговли, денежных переводов и туризма.


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