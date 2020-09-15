Рогозин рассказал о намерении России отправить миссию на Венеру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в атмосфере планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможном наличии жизни.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры — совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета", — сказал журналистам Рогозин.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, проекты миссий по исследованию Венеры есть в проекте единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы, которая, как сообщалось ранее, должна быть утверждена до конца этого года.

Рогозин заявлял, что специалисты российской ракетно-космической отрасли рассказали ему о возможных вариантах доставки на Землю проб грунта с Венеры.