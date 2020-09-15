Спикер НС Армении провел прощальную встречу с послом Китая

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 15 сентября провел прощальную встречу с послом Китайской Народной Республики Тяном Эрлуном, завершающим свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Арарат Мирзоян поблагодарил посла за личный вклад в развитие отношений между парламентами Армении и Китая, и, в частности, парламентов двух стран, подчеркнув, что развитие отношений с Китаем является одним из приоритетов Республики Армения.

Председатель НС отметил, что, к сожалению, из-за эпидемии контакты сократились, но выразил надежду, что после преодоления эпидемии они полностью восстановятся. Арарат Мирзоян поблагодарил посла за совместные проекты, а также за гуманитарную помощь, направленную в Армению во время эпидемии.

В свою очередь, посол Тян Эрлун поблагодарил за теплые слова, отметив, что время в Армении прошло незаметно, что говорит о том, что работа была полезной и приятной. Он добавил, что уезжает с чувством удовлетворения, подчеркнув, что благодаря совместной работе и дружеским отношениям многое было достигнуто во всех сферах.

Тян Эрлун выразил надежду, что отложенный из-за эпидемии визит армянских парламентариев в Китай состоится, так как Китай придает большое значение дружественным парламентским отношениям, поблагодарил парламент Армении за поддержку и передал Арарату Мирзояну приветствия спикера парламента Китая, подчеркнув, что Китай полон решимости продолжить развитие отношений между парламентами двух стран.

Стороны выразили уверенность, что у Армении и Китая есть большой потенциал для развития отношений, и следующий год в этом плане будет более бурным.