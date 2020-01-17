Предстоящие на 16 сентября мероприятия
18:44, Сентябрь 15, 2020
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- 18:44 Предстоящие на 16 сентября мероприятия
- 18:36 Арменский и курдский народы должны предотвратить далеко идущие планы Турции: Князь Гасанов
- 17:55 Большая часть посвященных 29-летию Независимости мероприятий пройдет онлайн и по телевидению
- 17:49 Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-20
- 17:32 Азиатские индексы - 15-09-20
- 17:23 ЦБ прогнозирует экономический рост на уровне 4-5% в Армении в 2021 году
- 17:08 Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море
- 17:02 Люди предпочитают не потреблять, а экономить: глава ЦБ коснулся поведения потребителей
- 16:44 Часть имущества Роберта Кочаряна освобождена от наложенного ареста
- 16:41 Общинные спортивно-культурные учреждения будут работать на новых условиях
- 16:34 Совет ЦБ склонен и впредь продолжать смягчение денежно-кредитных условий
- 16:26 Коронавирус в Грузии: горячей точкой остается Аджария, Тбилиси пока держится
- 16:19 Британский эксперт оценил результаты испытаний вакцины "Спутник V"
- 16:08 СМИ: международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии
- 16:00 Разрешения на водопользование 17 МГЭС на реке Ехегис будут пересмотрены
- 15:58 Аркадий Хачатрян избран председателем комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
- 15:50 Дипломатической кистью представлена агрессия Анкары: Гантаарян о заявлении главы МИД Армении
- 15:30 СМИ: на северо-востоке Сирии потерпел крушение американский вертолет
- 15:28 Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг
- 15:23 813 организаций сферы туризма получили содействие в размере 420 млн драмов
- 15:20 Католикос Всех Армян и Эдуардо Эрнекян обсудили реализуемые в Первопрестоле программы
- 15:18 Студенты требуют частичной компенсации платы за обучение: их письмо передано в правительство
- 15:12 Глава МИД Армении встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств
- 15:02 В Гюмри открылся Центр обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности
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