Большая часть посвященных 29-летию Независимости мероприятий пройдет онлайн и по телевидению

Большая часть мероприятий, посвященных 29-летию независимости Республики Армения, в связи с эпидемией будет транслироваться в виртуальном пространстве и по телевидению.

21 сентября праздничные передачи выйдут в эфир Первого канала: в программе концерты, снятые в регионах Армении, интересные истории и др. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армен Хачатрян.

По его словам, у горожан будет возможность совершить виртуальное путешествие во времени, а также по самым красивым уголкам Армении. «Будет представлено множество интересных архивных кадров, будут теплые приветствия воинов, охраняющих нашу границу, выступления музыкантов из красивых уголков страны, а в историко-культурном музее-заповеднике «Звартноц» состоится ежегодная церемония награждения «Герой нашего времени». Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил», - подчеркнул Хачатрян.

21 сентября на Первом канале будет показано 11 концертов. Любители искусства могут насладиться выступлением Нарека Ахназаряна с вершины горы Аждаак, Филармонического оркестра, группы «Бамбир», Арама MP3, хора «Гегард», Норайра Карташяна и бенда «Менуа» из храма Ереруйк и др.

Своим опытом в прямом эфире поделятся те люди и команды, которые добились успеха на родине, а также уважаемые армяне, действительно знающие, что такое независимость. Сочинения, написанные за годы независимости, исполнят молодые актеры из Ванадзора, а живущие в разных уголках мира известные армяне присоединятся к гала-концерту и исполнят армянские произведения. В конце в рамках проекта «Наши земли» зритель откроет для себя красоту армянской архитектуры, культуры и природы с высоты птичьего полета.