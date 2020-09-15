Азиатские индексы - 15-09-20
ТОКИО, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 23454.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1640.84 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.51% и составил 3295.68 пункта, а HANG SENG вырос на 0.38% и составил 24732.76 пункта.
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