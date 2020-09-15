ЦБ прогнозирует экономический рост на уровне 4-5% в Армении в 2021 году

По данным Центрального банка, в 2021 году рост экономики в Армении составит 4-5%. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Центробанка Мартин Галстян.

«За спадом на 6,2%, который мы прогнозируем в этом году, в 2021 году последует экономический рост примерно на 5%. Мы ожидаем, что во всех сферах будет положительный рост, например, мы прогнозируем рост в сфере услуг на 4,2%, в сельском хозяйстве - на 3,2%, в промышленности - на 5%», - сказал Мартин Галстян.

Коснувшись экономической активности в некоторых сферах, Мартин Галстян отметил, что в случае промышленности прогнозировалось снижение на 2,2%, но на данный момент снижение составляет 2%. В отрасли наблюдается положительный сдвиг, связанный с экспортом сырья, а также высокими ценами на международном рынке. В то же время в строительном секторе наблюдается значительный спад - -18,7%.

«Должен сказать, что здесь также есть статистическая проблема. Строительство регистрируется по завершении, незавершенное строительство не регистрируется статистически. Поэтому могут быть случаи, когда мы видим реальные работы на стройках, но они не фиксируются», - добавил председатель ЦБ.