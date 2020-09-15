Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море" с партнерами и союзниками по НАТО, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это будет шестой раз с начала 2020 года, когда корабль ВМС США заходит в Черное море.

Ранее в июле в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020 заходил эсминец "Портер".