Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море

Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море

Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море" с партнерами и союзниками по НАТО, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это будет шестой раз с начала 2020 года, когда корабль ВМС США заходит в Черное море.

Ранее в июле в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020 заходил эсминец "Портер".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации