Люди предпочитают не потреблять, а экономить: глава ЦБ коснулся поведения потребителей

При отсутствии обусловленных коронавирусом ограничений происходит изменение поведения потребителей. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Центробанка Мартин Галстян.

«Люди предпочитают не потреблять, а копить, потому что есть неопределенность. Это не только армянский феномен, он наблюдается и в других странах. Т.е. накапливаются определенные сбережения, потому что есть неопределенность, никто не знает, когда закончится ситуация с этим коронавирусом, каков будет исход», - сказал председатель ЦБ.

Мартин Галстян отметил, что коронавирус негативно повлиял на бедные и уязвимые слои населения. Группы, способные противостоять рыночным ужасам, продолжают экономить, а также инвестировать в финансовый рынок. В то же время есть люди, влияние на которых очень большое.

«Речь идет о людях, которые не могут работать удаленно, теряют работу, снижаются их зарплаты. Если посмотреть с этой точки зрения, то, да, возможно, что потребление товаров длительного пользования снизилось», - добавил он.