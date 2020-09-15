Общинные спортивно-культурные учреждения будут работать на новых условиях

Вице-мэр Еревана Тигран Вирабян обсудил с директорами спортивно-культурных учреждений, подведомственных общинам, основные задачи и действия сферы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В связи с театрами была отмечена важность планирования и подготовки новых постановок. Были представлены и программы по капитальному ремонту, модернизации и техническому переоснащению НКО “Ереванский театр юного зрителя” и “Артистический театр имени Мгера Мкртчяна”. Была отмечена важность реализации новых проектов в музеях, внедрения нового инструментария, возможностей правильного использования онлайн-платформ.

Учебный процесс в 26 музыкальных школах, школах искусства и изобразительного искусства, подведомственных мэрии Еревана, начнется с 15 сентября. Индивидуальные и групповые, теоретические и практические занятия, за исключением курсов, предполагающих дыхательные и пластические упражнения, должны проводиться в масках. Учитывая сложившуюся ситуацию, прием в эти организации будет организован до 20 сентября. Деятельность детско-юношеских филармоний, детско-юношеских творческих центров и Домов культуры мэрии Еревана возобновится 22 сентября. Спортивные организации, действующие в ведомстве общин, начнут учебный год с 25 сентября.