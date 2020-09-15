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Часть имущества Роберта Кочаряна освобождена от наложенного ареста

Часть имущества Роберта Кочаряна освобождена от наложенного ареста

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян частично удовлетворил ходатайство защитников об отмене ареста, наложенного на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает «Арменпресс», часть имущества Роберта Кочаряна, освобождена от наложенного ареста.

Суд принял такое решение в ходе судебного заседания в закрытом режиме.

Суд в закрытом режиме рассматривал ходатайство об отмене ареста на имущество Роберта Кочаряна. Суд потребовал предоставить полную информацию об имуществе и банковских счетах, находящихся под арестом. На предыдущем заседании суда защитники представили все требуемые справки.


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