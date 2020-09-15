Коронавирус в Грузии: горячей точкой остается Аджария, Тбилиси пока держится

В Грузии за последние сутки выявили 170 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть которых связана с Аджарией, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

В частности, в Батуми за последние сутки выявили 124 случая, в Тбилиси 20, Кутаиси (Имерети) – 13, Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети) – шесть, Озургети (Гурия) – три, Мцхета (Мцхета-Мтианети) – три, Цагери (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) – один.

За сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 12 человек. На данный момент в COVID-центрах остаются 1154 инфицированных пациента. Из них состояние пяти критическое, 35 - тяжелое,сообщает Арменпресс со ссылкой на

Sputnik.

Непосредственно в тбилисской инфекционной больнице 33 инфицированных, из них состояние одного критическое, а трех тяжелое. Из новых случаев в данную клинику попали десять пациентов.

За последние сутки в Грузии выявлено 170 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 2 562. Вылечился 1 381, скончались 19 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.







