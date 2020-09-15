Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

СМИ: международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии

СМИ: международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии

 Международная антитеррористическая коалиция, действующая под руководством США в Ираке и Сирии, опровергла информацию о падении американского военного вертолета на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

Некоторое время назад сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолет сил США упал неподалеку от населенного пункта Телль Хаддад, расположенного в сирийской провинции Хасеке. По данным агентства, место, где произошло падение боевой машины, было окружено бронетранспортерами американской армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

SANA не привело никаких подробностей инцидента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации