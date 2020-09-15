СМИ: международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии
16:08, 15 Сентябрь, 2020
Международная антитеррористическая коалиция, действующая под руководством США в Ираке и Сирии, опровергла информацию о падении американского военного вертолета на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.
Некоторое время назад сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолет сил США упал неподалеку от населенного пункта Телль Хаддад, расположенного в сирийской провинции Хасеке. По данным агентства, место, где произошло падение боевой машины, было окружено бронетранспортерами американской армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
SANA не привело никаких подробностей инцидента.
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