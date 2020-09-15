СМИ: международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция, действующая под руководством США в Ираке и Сирии, опровергла информацию о падении американского военного вертолета на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

Некоторое время назад сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолет сил США упал неподалеку от населенного пункта Телль Хаддад, расположенного в сирийской провинции Хасеке. По данным агентства, место, где произошло падение боевой машины, было окружено бронетранспортерами американской армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

SANA не привело никаких подробностей инцидента.