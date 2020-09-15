Дипломатической кистью представлена агрессия Анкары: Гантаарян о заявлении главы МИД Армении

Главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян коснулся заявлений министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сделанных в Египте. В беседе с «Арменпресс» Шаан Гантаарян подчеркнул, что заявления министра иностранных дел Армении в Египте обрисовали все процессы, происходящие в регионе. Были представлены общая политическая подоплека, напряженные отношения Каир-Анкара, позиции обеих стран в Восточном Средиземноморье.

“Дипломатической кистью были обрисованы все направления агрессивности Анкары - от Восточного Средиземноморья до Северной Африки и от Среднего Востока до Южного Кавказа. Указание именно этого географического района подчеркивает вовлеченность Анкары в Тавушские операции, представляя турецкую разнонаправленную агрессию. Повод и момент полностью соответствовали, чтобы представить вовлеченность Анкары в тавушские действия и подчеркнуть, что как на Среднем Востоке, так и на Южном Кавказе Турция продолжает угрожать процессу укрепления мира”, - сказал Гантаарян.