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Глава МИД Армении встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств

Глава МИД Армении встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств

В рамках визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 сентября встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулом Кейтом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян отметил, что эта встреча - хороший повод для переоценки сотрудничества между Арменией и Лигой арабских государств и разработки перспектив его расширения. Обоюдно была подчеркнута роль армянских общин в укреплении отношений между Арменией и арабским миром.

Глава МИД Армении и генсек ЛАГ коснулись развитий на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Южном Кавказе. Стороны выразили обеспокоенность в связи с провокационными действиями и проявлениями, направленными на подрыв стабильности и безопасности в этих регионах, была подчеркнута важность совместных шагов международного сообщества, направленных на сохранение и укрепление мира и стабильности в этих регионах.

Глава МИД Армении представил своему собеседнику принципиальную позицию и подходы Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта.

В ходе встречи была затронута и нынешняя ситуация вокруг палестинской проблемы, глава МИД Армении подчеркнул и важность усилий, направленных на урегулирование гуманитарных проблем Ливана и Сирии.


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