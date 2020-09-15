Генсек ООН призвал отменить санкции, мешающие странам бороться с COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за отмену санкций, мешающих государствам бороться с пандемией коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы, возможно, знаете, в своем заявлении от 24 марта 2020 года, которое я полностью поддерживаю, Мишель Бачелет (глава УВКПЧ ООН - ред.) призвала срочно пересмотреть широкие секторальные санкции в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, чтобы избежать в них коллапса медицинской системы ", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

"Когда я обратился к "Группе двадцати" 26 марта, я также призвал к отмене санкций, которые могут подорвать способность стран бороться с пандемией", - добавил он.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. Она признает, что пандемия COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории ООН.

Согласно тексту, ГА ООН "призывает государства воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,9 миллиона случаев заражения, более 922 тысяч человек скончались.