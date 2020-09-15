Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Россия <...> также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее <...>", — добавляется в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Для передвижения они могут использовать автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт.

Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сейчас россияне имеют возможность отправиться в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также приняли решение открыть свои границы Черногория, Хорватия, Белоруссия, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.

Постепенно сообщение с Россией возобновляют и другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю Греция.