Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции

Россия занимает 106-е место среди стран мира по уровню летальности от коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума Российской академии наук.

"На сегодняшний день Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек, а в эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности - 106-е место в мире", - сказала она.

Согласно данным из презентации Поповой, уровень летальности в России составляет 1,7%, в мире - 3,2%.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки.

Россия - один из лидеров по тестированию на коронавирус в мире, сейчас проводится 280 тыс. тестов на каждый миллион жителей, сообщила глава Роспотребнадзора.