Фонд “Мой шаг” в Ванадзоре  организует очистку территорий от мусора

Фонд “Мой шаг” в сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктур Армении в преддверии Дня независимости 19 сентября в общине Ванадзор, вдоль берега реки Ванадзор, в рамках программы “Армения без пластиковых отходов” проведет очистку территории от мусора. Об этом «Арменпресс» сообщили в Фонде “Мой шаг”.

Собранный пластик будет выделен из мусора и отправлен на перерабатывающую организацию, а остальной мусор будет вывезен на свалку.

В ходе мероприятия молодежь общины осознает, что, проявляя личную инициативу, они могут внести существенные изменения в жизнь своей общины. Мероприятие даст участникам практический опыт реализации подобных проектов и в других населенных пунктах. Участники будут разделены на несколько групп, и работы по уборке будут осуществляться в формате игры-конкурса. Командная работа - залог успеха этого мероприятия. Победившая команда получит поощрительные подарки, другие участники также не останутся в обиде, они получат сувениры.

Участники мероприятия 19 сентября в 10:30 собираются в Ванадзоре на территории санатория “Армения”. Участники будут разделены на четыре группы: в каждой будет свой капитан, который будет координировать работу команды.

После обеденного перерыва будет проведен семинар на тему экологии, в ходе которого начальник отдела управления твердыми бытовыми отходами Министерства территориального управления и инфраструктур Сергей Саруханян представит политику в сфере управления отходами и видение государства. Специалисты организации “Древо жизни” Мария Антаносян и Левон Арутюнян представят информацию об управлении отходами, а также о влиянии мусора на природную среду и биоразнообразие.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму: shorturl.at/ejlKO

Информация: Фонд уже в течение долгого времени реализует программу “Армения без пластиковых отходов”, цель которой - замена одноразовых пластиковых пакетов на пакеты многократного использования путем поведенческих изменений в обществе, что приведет к изменению культуры потребления пластика. Программа имеет следующие два компонента: эксперимент по поведению и кампания по повышению осведомленности.

Программа финансируется благотворительным Фондом “Мой шаг”, Программой малых грантов Глобального экологического фонда, осуществляемой ПРООН и Офисом постоянного координатора ООН.

В связи с COVID-19 в компоненте программы “Кампания по повышению осведомленности” произошли изменения: мероприятия в областных школах были заменены онлайн-кампанией в социальных медиа, а пакеты многократного использования и печатные материалы вместе с пищевыми пакетами и планшетами уже розданы подросткам.