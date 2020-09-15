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В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар

В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар

Крупный пожар произошел во вторник в строящемся торговом комплексе в центре Бейрута. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, пожарным удалось потушить возгорание. О пострадавших информация не поступала.

Как отмечает агентство, здание, в котором вспыхнул пожар, строится по проекту известного британского архитектора с иракскими корнями Захи Хадид (1950-2016).

В минувший четверг крупный пожар произошел на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта Бейрута, где в августе произошел разрушительный взрыв. В тушении возгорания участвовали военные вертолеты. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал.


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