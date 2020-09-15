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Полиция Индонезии привлечет главарей преступных группировок для контроля за ношением масок

Полиция Индонезии привлечет главарей преступных группировок для контроля за ношением масок

Правоохранительные органы Индонезии намерены привлечь главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением правил для борьбы с распространением коронавируса. Как пишет во вторник газета The Jakarta Post, такой план представил в парламенте заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не нанимаем их на службу, а просто привлекаем авторитетных главарей для определенных задач по предотвращению распространения пандемии", - разъяснил полицейский. По его словам, "не секрет, что определенные сферы деятельности, например рынки, парковки, контролируют мафиозные структуры, поэтому они могут также обеспечить соблюдение там определенных правил". В частности, речь идет о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции.

Одновременно замруководителя полиции подчеркнул, что "сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека при контроле за жителями".

За последние несколько недель в Индонезии наблюдается неуклонный рост числа инфицированных, а также летальных исходов от осложнений, вызываемых коронавирусом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Джакарте, где с понедельника были вновь введены строгие социально-экономические ограничения. Всего с момента пандемии в стране было подтверждено свыше 221 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,8 тыс. человек умерли.

 


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