Абитуриенты из диаспоры могут въезжать в Армению без соблюдения 14-дневной самоизоляции

Для обучения в высших учебных заведениях Армении в 2020/2021 учебном году в Министерство НОКС обратились 670 молодых людей из армянских диаспор 29 стран, из которых 210 - граждане Грузии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Часть абитуриентов принимает участие в конкурсе на очное обучение по образовательной программе бакалавриата, с полной компенсацией со стороны государства платы за обучение в виде студенческих пособий. Они выданы по специальностям, считающимся приоритетными в диаспоре - в области арменоведения, педагогики и искусства. Приказом министра НОКС внесено изменение в сроки приема документов иностранцев и представителей диаспоры. В частности, для поступления по программам бакалавриата и непрерывного и интегрированного образования установлен срок представления документов до 15 октября 2020 года включительно.

В сотрудничестве с комендантом, Министерством иностранных дел Армении и посольством Республики Армения в Грузии, МНОКС выполнило соответствующие работы по обеспечению доступа граждан Грузии армянской национальности на территорию Армении без соблюдения 14-дневной самоизоляции. Для этого граждане Грузии, получившие разрешение на въезд на территорию Республики Армения, должны связаться с Министерством иностранных дел Грузии или консульским отделом посольства Грузии в Республике Армения для получения информации о контрольно-пропускном пункте и сроках передвижения.

Такая же работа была проведена также для обеспечения въезда 84 армян диаспоры, являющихся иностранными гражданами, для участия на экзаменах по приему в высшие учебные заведения Армении в 2020/2021 учебном году. Для участия в единых экзаменах онлайн-заявку представили 84 молодых людей из диаспоры, являющиеся иностранными гражданами (Грузия - 69, Российская Федерация - 14, США - 1) и 11 граждан Республики Армения, находящихся за пределами Армении. С разрешения комендатуры вышеуказанные абитуриенты с 25 июня 2020 года беспрепятственно въезжали на территорию Армении для участия во вступительных экзаменах, проводящихся в первой декаде июля. В результате 17 граждан Грузии, принявших участие в единых экзаменах, поступили в высшие учебные заведения Армении.