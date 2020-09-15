Генсек ООН прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя тот факт, что Россия первой зарегистрировала вакцину против COVID-19, заявил, что ожидает от экспертов ВОЗ оценки возможных вакцин и дальнейших рекомендаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решения по вакцинам против COVID-19 должны приниматься профессионалами медицинской сферы, в том числе - сотрудниками ВОЗ. И я ожидаю, что они изучат возможные вакцины с должным вниманием и, исходя из этого, дадут рекомендации", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ВОЗ должна рекомендовать российскую вакцину для использования.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.