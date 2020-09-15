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Четыре футболиста Премьер-лиги заражены COVID-19

Четыре футболиста Премьер-лиги заражены COVID-19

 Тест на COVID-19 четырех футболистов Премьер-лиги Англии оказался положительным.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Sky Sport”. В сообщении руководства Премьер-лиги не отмечены ни имена футболистов, ни имена клубов, в которых они выступают. В Премьер-лиге было проведено 2 131 тестов, из которых только 4 были положительными..

Матчи Премьер-лиги Англии и остальные чемпионаты Европы по-прежнему проходят без болельщиков.

Подготовила Варвара Айрапетян


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