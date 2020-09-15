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Католикос и министр НОКС обсудили предложения церкви относительно реформ в общем образовании

Католикос и министр НОКС обсудили предложения церкви относительно реформ в общем образовании

 Католикос Всех Армян Гарегин II и министр образования, науки, культуры и спорта  Армении Араик Арутюнян  14 сентября на встрече в Первопрестольном Святом Эчмиадзине обсудили вопросы, касающиеся отношений государство - церковь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил директор информационной системы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.

“На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся отношений государство - церковь, реформ в сфере общего образования и связанные с ними предложения Армянской Апостольской Церкви. Было решено, что в ближайшее время состоится встреча соответствующих подгрупп по вопросам образования, в рамках которой будут затронуты все отмеченные темы”, - представил Ваграм Меликян.


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