Католикос и министр НОКС обсудили предложения церкви относительно реформ в общем образовании

Католикос Всех Армян Гарегин II и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян 14 сентября на встрече в Первопрестольном Святом Эчмиадзине обсудили вопросы, касающиеся отношений государство - церковь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил директор информационной системы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.

“На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся отношений государство - церковь, реформ в сфере общего образования и связанные с ними предложения Армянской Апостольской Церкви. Было решено, что в ближайшее время состоится встреча соответствующих подгрупп по вопросам образования, в рамках которой будут затронуты все отмеченные темы”, - представил Ваграм Меликян.