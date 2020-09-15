Китай еще на год освободит от дополнительных пошлин часть импорта из США
Правительство Китая освободит от дополнительных ввозных пошлин 16 видов импортных товаров США еще на год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Комитета по налогам и сборам при Госсовете КНР.
Среди таких товаров кормовая рыбная мука, лубриканты и смазочные материалы, масла, медицинские линейные ускорители заряженных частиц и другие. Действие этой меры продлится до 16 сентября 2021 года.
Президент США Дональд Трамп 19 августа сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР сейчас. 23 июля он также отмечал, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время глава Белого дома признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".
Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.
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