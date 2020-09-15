Левон Аронян начинает выступления в “Saint Louis Rapid & Blitz  2020”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян начинает выступления в онлайн-турнире “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”.

Как передает «Арменпресс», вместе с Ароняном в турнире участвуют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффрин Сьон, Алиреза Фируджа и Пентала Харикришна.

Призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов США. Победитель получит 50 000 долларов США.

Подготовила Варвара Айрапетян