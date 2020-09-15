Левон Аронян начинает выступления в “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”
09:03, 15 Сентябрь, 2020
Лидер армянских шахмат Левон Аронян начинает выступления в онлайн-турнире “Saint Louis Rapid & Blitz 2020”.
Как передает «Арменпресс», вместе с Ароняном в турнире участвуют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффрин Сьон, Алиреза Фируджа и Пентала Харикришна.
Призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов США. Победитель получит 50 000 долларов США.
Подготовила Варвара Айрапетян
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