Цены на цветные металлы - 14-09-20

ЛОНДОН, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1785.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6729.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1900.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14967.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17925.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2451.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18585.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.